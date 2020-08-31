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Последний день лета будет жарким

Понедельник, 31 августа 2020, 09:25
Украинская правда

Синоптики прогнозируют в Украине в понедельник летнюю жару, без осадков.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Спасатели предупреждают, что в последний день календарного лета сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов Украины: в южных, восточных, большинстве центральных, Сумской области и в Крыму.

В понедельник осадки возможны лишь в Карпатах, а 1 сентября - в западных областях. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 23°, днем ​​30-36° (в северных областях 28-33°), в западных областях 31 августа 24-29° 1 сентября 21-26°.

В то же время в период 3-7 сентября небольшой кратковременные дожди и грозы синоптики прогнозируют лишь в западной части, а 6-7 сентября - и в северных областях. Температура ночью 12-18°, днем 30-36°, в северных областях 23-29°, в западных областях 20-26°.

В понедельник в Киеве и области осадков не ожидается. В столице температура днем ​​31-33°, на Киевщине днем ​​30-34°. 1-4 сентября в столичном регионе осадков не прогнозируются. 1-2 сентября температура ночью 12-17°, днем ​​25-30°, а 3-4 сентября днем ​​до 24-29°.

Темы: погода


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