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У Києві ще майже 300 містян підхопили COVID-19

Понеділок, 31 серпня 2020, 11:38
У Києві ще майже 300 містян підхопили COVID-19

За минулу добу захворювання на коронавірус у столиці підтвердили у 277 людей, шість хворих померли. 

Джерело: Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка

Дослівно: "Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 277 людей. Серед них 17 дітей.
 
Шість хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян".

Деталі: Захворіли за минулу добу: 138 жінок віком від 18 до 88 років; 122 чоловіка віком від 18 до 77 рокiв; 12 дівчаток від 2 до 17 років та 5 хлопчиків від 8 років до 13.

Захворіли, зокрема, і 9 медиків.

До лікарень столиці потрапили 32 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

 

Одужали минулої доби 20 людей. Усього коронавірус подолали 4339 мешканця Києва.

Наразі в столиці вже 13370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 63. У Дарницькому – 38. В Оболонському і Солом’янському районах – по 33 випадки.

Кличко закликав містян не допустити колапсу медицини та суворих обмежень, дотримуючись необхідних правил: носити маски, зберігати дистанцію, користуватися антисептиком, уникати місць великого скупчення людей.

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
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