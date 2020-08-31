Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве еще почти 300 горожан подхватили COVID-19

Понедельник, 31 августа 2020, 11:38
В Киеве еще почти 300 горожан подхватили COVID-19

За минувшие сутки заболевание на коронавирус в столице подтвердили в 277 человек, шесть заболевших скончались.

Источник: Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко

Дословно: "Количество больных на коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей.

Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян".

Детали: Заболели за минувшие сутки: 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет; 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет; 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.

Заболели в том числе и 9 медиков.

 

В больницы столицы попали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителя Киева.

Сейчас в столице уже 13370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 63. В Дарницком - 38. В Оболонском и Соломенском районах - по 33 случая.

Кличко призвал горожан не допустить коллапса медицины и строгих ограничений, соблюдая необходимые правила: носить маски, хранить дистанцию, пользоваться антисептиком, избегать мест большого скопления людей.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА
В столице объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы БпЛА, на Киевщине работала ПВО
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Последние новости
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
Все новости...
Реклама: