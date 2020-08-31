В Киеве еще почти 300 горожан подхватили COVID-19

За минувшие сутки заболевание на коронавирус в столице подтвердили в 277 человек, шесть заболевших скончались.

Источник: Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко

Дословно: "Количество больных на коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей.

Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян".

Детали: Заболели за минувшие сутки: 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет; 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет; 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.

Заболели в том числе и 9 медиков.

В больницы столицы попали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителя Киева.

Сейчас в столице уже 13370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 63. В Дарницком - 38. В Оболонском и Соломенском районах - по 33 случая.

Кличко призвал горожан не допустить коллапса медицины и строгих ограничений, соблюдая необходимые правила: носить маски, хранить дистанцию, пользоваться антисептиком, избегать мест большого скопления людей.