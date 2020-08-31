Рада повертається з канікул і змінить графік через вибори

До календарного плану 4-ї сесії Верховної Ради 9 скликання внесуть зміни у зв'язку з місцевими виборами, запланованими на 25 жовтня, а сама сесія почнеться 1 вересня о 12:00.

Джерело: погоджувальна рада парламенту

Пряма мова спікера Дмитра Разумкова: ""Цього тижня буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу її розгляне комітет, а Верховна Рада планує її розгляд на четвер – це зміна календарного плану роботи Верховної Ради.

Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язані з проведенням місцевих виборів. Зараз комітет прийме відповідне рішення – і в четвер це буде вам запропоновано до розгляду".

Деталі: Сама чергова сесія парламенту почнеться 1 вересня, але не о 10:00, а о 12:00, оскільки діти йдуть у школи і садочки.

На п’ятницю планується традиційна годину уряду. Представник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вимагав запросити на годину запитань до уряду 4 вересня міністра охорони здоров’я Максима Степанова, бо до МОЗ є багато питань.

Нагадаємо: 27 липня 96 народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звернення парламенту до Кабінету міністрів щодо звільнення з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолив МОЗ 30 березня.