Рада повертається з канікул і змінить графік через вибори

До календарного плану 4-ї сесії Верховної Ради 9 скликання внесуть зміни у зв'язку з місцевими виборами, запланованими на 25 жовтня, а сама сесія почнеться 1 вересня о 12:00.

Джерело: погоджувальна рада парламенту

Пряма мова спікера Дмитра Разумкова: ""Цього тижня буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу її розгляне комітет, а Верховна Рада планує її розгляд на четвер – це зміна календарного плану роботи Верховної Ради.

Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язані з проведенням місцевих виборів. Зараз комітет прийме відповідне рішення – і в четвер це буде вам запропоновано до розгляду".

Деталі: Сама чергова сесія парламенту почнеться 1 вересня, але не о 10:00, а о 12:00, оскільки діти йдуть у школи і садочки.

На п’ятницю планується традиційна годину уряду. Представник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вимагав запросити на годину запитань до уряду 4 вересня міністра охорони здоров’я Максима Степанова, бо до МОЗ є багато питань.

Разумков сказав, що підтримав би пропозицію заслухати Степанова щодо епідемічної ситуації, прогнозів та готовності закладів медичної та освітньої сфер.

Також спікер нагадав, що до 15 вересня Кабінет міністрів має подати проєкт бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо: 27 липня 96 народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звернення парламенту до Кабінету міністрів щодо звільнення з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолив МОЗ 30 березня.