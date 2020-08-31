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Рада возвращается с каникул и изменит график из-за выборов

Понедельник, 31 августа 2020, 11:45

В календарный план 4-й сессии Верховной Рады 9 созыва внесут изменения в связи с местными выборами, намеченными на 25 октября, а сама сессия начнется 1 сентября в 12:00.

Источник: согласительный совет парламента

Прямая речь спикера Дмитрия Разумкова: "На этой неделе будет рассматриваться постановление, оно уже зарегистрировано, в среду его рассмотрит комитет, а Верховная Рада планирует рассмотрение на четверг – это изменение календарного плана работы Верховной Рады.

Мы, принимая его на прошлой сессии, договаривались, что будет подряд две недели работы в регионах, связанных с проведением местных выборов. Сейчас комитет примет соответствующее решение – и в четверг это будет вам предложено к рассмотрению".

Детали: Сама очередная сессия парламента начнется 1 сентября, но не в 10:00, а в 12:00, так как дети идут в школы и садики.

На пятницу планируется традиционный час правительства. Представитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко требовал пригласить на час вопросов к правительству 4 сентября министра здравоохранения Максима Степанова, потому что к Минздраву есть много вопросов.

Напомним: 27 июля 96 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об обращении парламента к Кабинету министров об увольнении с должности министра здравоохранения Максима Степанова, который возглавил МОЗ 30 марта.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Радавиборы


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