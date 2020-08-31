"Слуги народа" планируют пышный съезд и готовятся выдвинуть комика в мэры Одессы
Понедельник, 31 августа 2020, 12:08
31 августа партия "Слуга народа" проведет свой съезд, на котором планирует согласовать на выборы городского главы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания".
Источник: собеседники "Украинской правды в партийных кругах
Детали: В понедельник днем состоится съезд "Слуги народа".
На нем выступит президент Владимир Зеленский.
В мэры Одессы выдвинут комика Олега Филимонова.
Планировалось также, что "слугам народа" споет Тина Кароль, но концепция изменилась – и Кароль не будет выступать на съезде.
Украинская правда