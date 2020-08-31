31 августа партия "Слуга народа" проведет свой съезд, на котором планирует согласовать на выборы городского главы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания".

Источник: собеседники "Украинской правды в партийных кругах

Детали: В понедельник днем ​​состоится съезд "Слуги народа".

На нем выступит президент Владимир Зеленский.

В мэры Одессы выдвинут комика Олега Филимонова.

Планировалось также, что "слугам народа" споет Тина Кароль, но концепция изменилась – и Кароль не будет выступать на съезде.