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"Слуги народа" планируют пышный съезд и готовятся выдвинуть комика в мэры Одессы

Понедельник, 31 августа 2020, 12:08

31 августа партия "Слуга народа" проведет свой съезд, на котором планирует согласовать на выборы городского главы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания".

Источник: собеседники "Украинской правды в партийных кругах

Детали: В понедельник днем ​​состоится съезд "Слуги народа".

На нем выступит президент Владимир Зеленский.

В мэры Одессы выдвинут комика Олега Филимонова.

 

Планировалось также, что "слугам народа" споет Тина Кароль, но концепция изменилась – и Кароль не будет выступать на съезде.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыОдесса


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