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Разумков повідомив, скільки людей у Раді підхопили COVID-19

Понеділок, 31 серпня 2020, 12:12
Разумков повідомив, скільки людей у Раді підхопили COVID-19

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 серпня на коронавірус COVID-19 у парламенті захворіли 23 нардепи і 7 працівників апарату ВР. 

Джерело: засідання погоджувальної ради 31 серпня

Пряма мова: "Ситуація не проста. Я підтримав би позицію щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров’я щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, щодо прогнозів і підготовки закладів медичної сфери і освіти.

Навіть у Верховній Раді станом на сьогодні (31 серпня – ред.) ми маємо 23 колег, які захворіли, або зараз хворіють. І 7 випадків в апараті Верховної Ради".

Деталі: Разумков звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту.

Від додав, що у Раді нардепи мають носити маску і знімати її лише під час виступів.

Крім того, глава ВР нагадав, що проєкт бюджету країни на 2021 рік мають подати до Ради не пізніше 15 вересня.  

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна РадакоронавірусCovid-2019
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