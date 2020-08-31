Разумков повідомив скільки людей у Раді підхопили COVID-19

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 серпня на коронавірус COVID-19 у парламенті захворіли 23 нардепи і 7 працівників апарату ВР.

Джерело: засідання погоджувальної ради 31 серпня

Пряма мова: "Ситуація не проста. Я підтримав би позицію щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров’я щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, щодо прогнозів і підготовки закладів медичної сфери і освіти.

Навіть у Верховній Раді станом на сьогодні (31 серпня – ред.) ми маємо 23 колег, які захворіли, або зараз хворіють. І 7 випадків в апараті Верховної Ради".

Деталі: Разумков звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту.

Від додав, що у Раді нардепи мають носити маску і знімати її лише під час виступів.

Крім того, глава ВР нагадав, що проєкт бюджету країни на 2021 рік мають подати до Ради не пізніше 15 вересня.