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Разумков сообщил, сколько людей в Раде подхватили COVID-19

Понедельник, 31 августа 2020, 12:12
Разумков сообщил, сколько людей в Раде подхватили COVID-19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что по состоянию на 31 августа на коронавирус COVID-19 в парламенте заболели 23 нардепа и 7 работников аппарата ВР.

Источник: заседание согласительного совета 31 августа

Прямая речь: "Ситуация не простая. Я поддержал бы позицию относительно того, чтобы заслушать министра здравоохранения относительно развития ситуации с коронавирусом в Украине, по прогнозам и подготовке учреждений медицинской сферы и образования.

Даже в Верховной Раде на сегодня (31 августа - ред.) мы имеем 23 коллег, которые заболели, или сейчас болеют. И 7 случаев в аппарате Верховной Рады".

Детали: Разумков обратился к нардепам и призвал их не игнорировать масочный режим в стенах парламента.

От добавил, что в Раде нардепы должны носить маску и снимать ее только во время выступлений.

Кроме того, глава ВР напомнил, что проект бюджета страны на 2021 должны подать в Раду не позднее 15 сентября.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадакоронавирусCovid-2019
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