Країни Балтії в понеділок оголосять про санкції проти Лукашенка і білоруських чиновників

Литва, Латвія і Естонія в понеділок офіційно оголосять про введення санкцій щодо близько 30 білоруських чиновників, в тому числі Александра Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Санкції передбачають заборону на в'їзд в зазначені країни. Науседа додав, що список є першим кроком і може бути розширений пізніше.

Раніше Литва заявила, що має намір застосувати санкції до білоруських чиновників, яких вона вважає відповідальними за порушення на виборах і насильство щодо протестувальників.

Нагадаємо, 19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Втім, станом на кінець минулого тижня список ще не був готовий. Очікується, що до списку увійдуть 15-20 осіб, Лукашенка серед них поки немає. За інформацією ЗМІ, список мають затвердити цього тижня.

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