Страны Балтии в понедельник объявят о санкциях против Лукашенко и белорусских чиновников

Литва, Латвия и Эстония в понедельник официально объявят о введении санкций в отношении около 30 белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Санкции предусматривают запрет на въезд в эти страны. Науседа добавил, что список является первым шагом и может быть расширен позже.

Ранее Литва заявила, что намерена применить санкции к белорусским чиновникам, которых она считает ответственными за нарушения на выборах и насилие в отношении протестующих.

Напомним, 19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

Впрочем, по состоянию на конец прошлой недели список еще не был готов. Ожидается, что в список войдут 15-20 человек, Лукашенко среди них пока нет. По информации СМИ, список должны утвердить на этой неделе.

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