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На кордоні з Угорщиною та Румунією утворилися черги

Понеділок, 31 серпня 2020, 12:40
На кордоні з Угорщиною та Румунією утворилися черги

Перед пунктами пропуску "Чоп (Тиса)" , "Лужанка", "Дяково" 31 серпня сформувалися черги у звязку з тим, що Угорщина та Румунія запроваджують додаткові заходи контролю для попередження поширенню хвороби COVID-19.

Джерело: Державна прикордонна служба України в Telegram

Деталі: Станом на 11:30 у пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією спостерігається накопичення транспортних засобів, що прямують на виїзд з України.

Черги присутні, зокрема, перед пунктами пропуску: "Чоп (Тиса)" , "Лужанка", "Дяково" .

Збільшення часу на проходження контролю пов’язане із впровадженням Угорщиною та Румунією додаткових заходів контролю для недопущення поширення коронавірусу.

З огляду на ситуацію, прикордонники просять слідкувати за інформацією офіційних органів при плануванні поїздки за кордон.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонУгорщинаРумуніякоронавірусПрикордонна служба
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