Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На границе с Венгрией и Румынией образовались очереди

Понедельник, 31 августа 2020, 12:40

Перед пунктами пропуска "Чоп (Тиса)", "Лужанка", "Дьяково" 31 августа сформировались очереди в связи с тем, что Венгрия и Румыния вводят дополнительные меры контроля для предупреждения распространению болезни COVID-19.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Telegram

Детали: По состоянию на 11:30 в пунктах пропуска на границе с Венгрией и Румынией наблюдается накопление транспортных средств, следующих на выезд из Украины.

Очереди присутствовали, в частности, перед пунктами пропуска: "Чоп (Тиса)", "Лужанка", "Дьяково".

Увеличение времени на прохождение контроля связано с внедрением Венгрией и Румынией дополнительных мер контроля для недопущения распространения коронавируса.

Учитывая ситуацию, пограничники просят следить за информацией при планировании поездки за границу.

Темы: границаВенгрияРумыниякоронавирусПограничная служба


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко признал, что в Беларуси "несколько авторитарная" система

Банки снизили депозитные ставки

Аваков назвал заявления Фокина в Минске провокацией

Глава МОЗ показал, как ухудшилась недельная статистика по COVID

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоны

После выходных в Украине более 2 тысяч больных COVID, у Киева – сильный отрыв

Все новости...
граница
В правительстве готовят смягчение запрета на въезд иностранцев
Десятки хасидов завернули на границе с Украиной
МАУ отменила множество авиарейсов из-за запрета на въезд для иностранцев
Последние новости
13:47
С 1 сентября Рада возьмется за реформы. Список
13:33
В известное белорусское издание назначили российского главреда
13:31
Глава профильного комитета Рады: Мы не видим поддержки правительства по законопроекту о локализации
13:28
Стерненко пытались облить под судом в Одессе
13:27
НБУ изменил условия предоставления лицензий инкассаторам
13:26
Посольства Британии и Швейцарии призвали расследовать насилие на Марше равенства в Одессе
13:18
Государство продало активы обанкротившегося Дельта Банка на 20 миллиардов со скидкой 99%
13:17
Глава МИД Германии предупредил о "темных тучах" в отношениях ЕС с Россией
13:14
"Динамо" узнало соперника по квалификации Лиги Чемпионов
12:59
Ивано-Франковск намерен судиться из-за красной зоны
Все новости...