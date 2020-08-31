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На границе с Венгрией и Румынией образовались очереди

Понедельник, 31 августа 2020, 12:40
На границе с Венгрией и Румынией образовались очереди

Перед пунктами пропуска "Чоп (Тиса)", "Лужанка", "Дьяково" 31 августа сформировались очереди в связи с тем, что Венгрия и Румыния вводят дополнительные меры контроля для предупреждения распространению болезни COVID-19.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Telegram

Детали: По состоянию на 11:30 в пунктах пропуска на границе с Венгрией и Румынией наблюдается накопление транспортных средств, следующих на выезд из Украины.

Очереди присутствовали, в частности, перед пунктами пропуска: "Чоп (Тиса)", "Лужанка", "Дьяково".

Увеличение времени на прохождение контроля связано с внедрением Венгрией и Румынией дополнительных мер контроля для недопущения распространения коронавируса.

Учитывая ситуацию, пограничники просят следить за информацией при планировании поездки за границу.

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Темы: границаВенгрияРумыниякоронавирусПограничная служба
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