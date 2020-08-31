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Стерненко пытались облить под судом в Одессе

Понедельник, 31 августа 2020, 13:28

На активиста Сергея Стерненко напали под Приморским судом в Одессе: двое парней пытались облить его неизвестным веществом из бутылки.

Источник: адвокат Маси Найем, приятельница Стерненко, которая стала свидетелем события, комментарий Стерненко в Telegram

Детали: Адвокат Найем сообщил, что перед заседанием, которое должно было начаться в 13:00, на Стерненко напали под судом в Одессе.

Стерненко невредим, он пошел на судебное заседание.

Свидетель этих событий рассказала "Украинской правде", что пока Стерненко с друзьями были в кафе, возле них "крутились двое ребят". Затем они попытались облить Стерненко – и сбежали, догнать их не смогли.

Прямая речь девушки Влады: "Хулиганство. Сергея пытались облить из бутылки неизвестной жидкостью. Все это оказалось на мне. Сергея отдернули друзья.

Ребята быстро убежали. Они молодые, им до 18 лет. Все это снимал на камеру более старший мужчина".

Прямая речь Стерненко: "Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня деле. Перед первым же заседанием.

Но все в порядке. Надеюсь, Венедиктова не анонсирует мне за это новое подозрение.

Уроды чувствуют безнаказанность как раз потому, что режим Зеленского наказывает жертв и покрывает убийц и заказчиков нападений.

Вероятность нападений в Одессе – это было как раз одним из оснований, почему мы в Верховном Суде просили отправить дело слушать в Киев".

Другие подробности: Стерненко из суда сообщил, что прокурор просит отправить его в СИЗО – и "основания непонятны".

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Стерненкосуд


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