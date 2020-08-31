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У відоме білоруське видання призначили російського головреда

Понеділок, 31 серпня 2020, 13:33

Головним редактором "Комсомольської правди" в Білорусі" призначено Марину Бунакову.

Джерело: Наталія Галезнік, генеральний директор ЗАТ "БелКП-ПРЕСС" - компанії, що видає білоруську "КП", яку цитує TUT.by

Пряма мова: "Це була пропозиція керуючої компанії, прийнята мною, як один із варіантів зміцнення редакції і виведення з кризи підприємства".

Деталі: Марина Бунакова родом з Хабаровська, була редактором "KP.RU в Хабаровську", потім працювала в основному офісі російської "Комсомолки" в Москві.

Ексголовний редактор видання Андрій Левківський, який керував білоруською редакцією більше 10 років, залишається першим заступником головного редактора газети.

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі білоруська "КП" присвятила кілька випусків висвітлення подій, що сталися в країні. Кілька номерів видання були надруковані під різними приводами. Після видання було надруковано в Росії, проте виникли проблеми з їх продажем у кіосках "Білсоюздруку" і з поширенням за підпискою через "Белпошту".

26 серпня до ЗАТ "БелКП-ПРЕСС" з позаплановою перевіркою прийшов держконтроль, його співробітники заявили, що перевірка триватиме до 6 жовтня.

Теми: Білорусь


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