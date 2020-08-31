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В известное белорусское издание назначили российского главреда

Понедельник, 31 августа 2020, 13:33

Главным редактором "Комсомольской правды" в Беларуси" назначена Марина Бунакова.

Источник: Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО "БелКП-ПРЕСС" — компании, которая издает белорусскую "КП", которую цитирует TUT.by

Прямая речь: "Это было предложение управляющей компании, принятое мной, как один из вариантов укрепления редакции и вывода из кризиса предприятия".

Детали: Марина Бунакова родом из Хабаровска, была редактором "KP.RU в Хабаровске", затем работала в основном офисе российской "Комсомолки" в Москве.

Экс-главред издания Андрей Левковский, который руководил белорусской редакцией более 10 лет, остается первым заместителем главного редактора газеты.

Напомним: После выборов президента Беларуси белорусская "КП" посвятила несколько выпусков освещению событий, произошедших в стране. Несколько номеров издания не были напечатаны под разными предлогами. После издание было отпечатано в России, однако возникли проблемы с их продажей в киосках "Белсоюзпечати" и с распространением по подписке через "Белпочту".

26 августа в ЗАО "БелКП-ПРЕСС" с внеплановой проверкой пришел госконтроль, его сотрудники заявили, что проверка продлится до 6 октября.

Темы: Беларусь


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