В известное белорусское издание назначили российского главреда

Главным редактором "Комсомольской правды" в Беларуси" назначена Марина Бунакова.

Источник: Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО "БелКП-ПРЕСС" — компании, которая издает белорусскую "КП", которую цитирует TUT.by

Прямая речь: "Это было предложение управляющей компании, принятое мной, как один из вариантов укрепления редакции и вывода из кризиса предприятия".

Детали: Марина Бунакова родом из Хабаровска, была редактором "KP.RU в Хабаровске", затем работала в основном офисе российской "Комсомолки" в Москве.

Экс-главред издания Андрей Левковский, который руководил белорусской редакцией более 10 лет, остается первым заместителем главного редактора газеты.

Напомним: После выборов президента Беларуси белорусская "КП" посвятила несколько выпусков освещению событий, произошедших в стране. Несколько номеров издания не были напечатаны под разными предлогами. После издание было отпечатано в России, однако возникли проблемы с их продажей в киосках "Белсоюзпечати" и с распространением по подписке через "Белпочту".

26 августа в ЗАО "БелКП-ПРЕСС" с внеплановой проверкой пришел госконтроль, его сотрудники заявили, что проверка продлится до 6 октября.