Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В известное белорусское издание назначили российского главреда

Понедельник, 31 августа 2020, 13:33
В известное белорусское издание назначили российского главреда

Главным редактором "Комсомольской правды" в Беларуси" назначена Марина Бунакова.

Источник: Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО "БелКП-ПРЕСС" — компании, которая издает белорусскую "КП", которую цитирует TUT.by

Прямая речь: "Это было предложение управляющей компании, принятое мной, как один из вариантов укрепления редакции и вывода из кризиса предприятия".

Детали: Марина Бунакова родом из Хабаровска, была редактором "KP.RU в Хабаровске", затем работала в основном офисе российской "Комсомолки" в Москве.

Экс-главред издания Андрей Левковский, который руководил белорусской редакцией более 10 лет, остается первым заместителем главного редактора газеты.

Напомним: После выборов президента Беларуси белорусская "КП" посвятила несколько выпусков освещению событий, произошедших в стране. Несколько номеров издания не были напечатаны под разными предлогами. После издание было отпечатано в России, однако возникли проблемы с их продажей в киосках "Белсоюзпечати" и с распространением по подписке через "Белпочту".

26 августа в ЗАО "БелКП-ПРЕСС" с внеплановой проверкой пришел госконтроль, его сотрудники заявили, что проверка продлится до 6 октября.

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Последние новости
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
Все новости...
Реклама: