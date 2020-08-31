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З 1 вересня Рада візьметься за реформи. Список

Понеділок, 31 серпня 2020, 13:47
З 1 вересня Рада візьметься за реформи. Список

Верховна Рада IX скликання під час роботи 4 сесії планує завершити реформу децентралізації, розглянути законопроєкти щодо діджиталізації, референдуму, тощо.

Джерело: пресслужба "Слуги народу" у Facebook

Дослівно: "Вже завтра стартує 4 сесія, під час якої депутати планують взятися за такі питання:

  • Державний бюджет України на 2021 рік;
  • ухвалення законопроєктів про державні символи;
  • законодавство про народовладдя, зокрема, у другому читанні треба ухвалити законопроєкт про всеукраїнський референдум;
  • завершення реформи децентралізації (ухвалення законів про укрупнення районів тощо);
  • системні реформи в економічній сфері – законодавство про індустріальні парки, локалізація виробництва;
  • діджиталізація і розвиток IT-сфери – готується законодавство про створення "Дія Сity", свого роду віртуальної економічної зони, яка допоможе залучити більше IT-бізнесу в Україну та зробити нашу державу конкурентоздатнішою;
  • питання економічної безпеки та оборони держави;
  • продовження реформи парламенту.

Деталі: Під час засідання погоджувальної ради спікер ВР повідомив, що проєкт бюджету країни на 2021 рік повинні подати до Ради не пізніше 15 вересня.  

Також парламентарі хочуть заслухати міністра охорони здоров'я через ситуацію із захворюванням на коронавірус в Україні.

Українська правда

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Теми: Верховна РадареформиСлуга народу
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