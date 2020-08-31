С 1 сентября Рада возьмется за реформы. Список
Понедельник, 31 августа 2020, 13:47
Верховная Рада IX созыва во время работы 4 сессии планирует завершить реформу децентрализации, рассмотреть законопроекты о диджитализации, референдуме, и тому подобное.
Источник: пресс-служба "Слуги народа" в Facebook
Дословно: "Уже завтра стартует 4 сессия, во время которой депутаты планируют взяться за такие вопросы:
- Государственный бюджет Украины на 2021;
- принятие законопроектов о государственных символах;
- законодательство о народовластии, в частности, во втором чтении надо принять законопроект о всеукраинском референдуме;
- завершения реформы децентрализации (принятие законов об укрупнении районов и т.д.);
- системные реформы в экономической сфере - законодательство об индустриальных парках, локализацие производства;
- диджитализация и развитие IT-сферы - готовится законодательство о создании "Дия Сity", своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину и сделать наше государство конкурентоспособным;
- вопросы экономической безопасности и обороны государства;
- продолжение реформы парламента.
Детали: Во время заседания согласительного совета спикер ВР сообщил, что проект бюджета страны на 2021 год должны подать в Раду не позднее 15 сентября.
Также парламентарии хотят заслушать министра здравоохранения из-за ситуации с заболеванием на коронавирус в Украине.
Украинская правда