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С 1 сентября Рада возьмется за реформы. Список

Понедельник, 31 августа 2020, 13:47
С 1 сентября Рада возьмется за реформы. Список

Верховная Рада IX созыва во время работы 4 сессии планирует завершить реформу децентрализации, рассмотреть законопроекты о диджитализации, референдуме, и тому подобное.

Источник: пресс-служба "Слуги народа" в Facebook

Дословно: "Уже завтра стартует 4 сессия, во время которой депутаты планируют взяться за такие вопросы:

  • Государственный бюджет Украины на 2021;
  • принятие законопроектов о государственных символах;
  • законодательство о народовластии, в частности, во втором чтении надо принять законопроект о всеукраинском референдуме;
  • завершения реформы децентрализации (принятие законов об укрупнении районов и т.д.);
  • системные реформы в экономической сфере - законодательство об индустриальных парках, локализацие производства;
  • диджитализация и развитие IT-сферы - готовится законодательство о создании "Дия Сity", своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину и сделать наше государство конкурентоспособным;
  • вопросы экономической безопасности и обороны государства;
  • продолжение реформы парламента.

Детали: Во время заседания согласительного совета спикер ВР сообщил, что проект бюджета страны на 2021 год должны подать в Раду не позднее 15 сентября.

Также парламентарии хотят заслушать министра здравоохранения из-за ситуации с заболеванием на коронавирус в Украине.

Украинская правда
Темы: Верховная РадареформыСлуга народа
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