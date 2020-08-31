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Кадыров отвесил комплиментов Лукашенко и призвал беларусов его поддержать

Понедельник, 31 августа 2020, 14:27

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения и призвал белорусский народ "сохранить действующую власть".

Источник: Telegram-канал Кадырова

Детали: Глава Чечни заявил о "многолетней успешной и мудрой политике Лукашенко", отметив, что "под его руководством Беларусь стала одним из самых стабильно развивающихся государств в постсоветском пространстве. Протестующих беларусов же Кадыров считает неблагодарными.

Прямая речь: "К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну.

Чеченский народ как никто другой знает, какие страдания и разруху несет война. Мы пережили две такие трагедии, унесшие в конечном итоге сотни тысяч жизней, оставивших калеками столько же людей и превративших в руины города, райцентры, села.

Поэтому пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства. Уверен, что граждане великой и самобытной страны найдут силы и выдержат это испытание, сохранят действующую власть и продолжат путь процветания".

Напомним: Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу для управления этой республикой как личной вотчиной в обмен на преданность президенту РФ Владимиру Путину.

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • ЦИК республики признало выборы действительными, Верховный суд РБ отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов, хотя были представлены тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные с начала кампании и в день голосования.
  • Силовики продолжают беспредел против белорусов: задержаны около 7000 человек. По разным данным во время акций протеста погибли от 4 до 6 человек.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоКадыровБеларусь


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