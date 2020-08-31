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Росія висилає з країни трьох дипломатів Словаччини

Понеділок, 31 серпня 2020, 14:33

Росія вирішила вислати трьох співробітників посольства Словаччини в Москві у відповідь на висилку трьох своїх дипломатів. 

Про це рішення у понеділок 31 серпня повідомили в російському МЗС, пише "Європейська правда".

У понеділок до російського міністерства викликали словацького посла, якому заявили про "рішучий протест у зв'язку з безпідставною висилкою в серпні цього року трьох дипломатичних співробітників посольства Росії в Словаччині". 

"Цей недружній крок Братислави розцінюємо як такий, що суперечить традиційному духу конструктивного розвитку відносин між нашими країнами.

Послу оголошено, що російська сторона, керуючись принципом взаємності, ухвалила рішення вислати з Російської Федерації трьох дипломатичних співробітників посольства Словаччини в Москві", - сказано в повідомленні МЗС РФ.

6 серпня влада Словаччина вирішила вислати трьох громадян РФ, які працювали в країні в якості розвідників під дипломатичним прикриттям.

Висилці російської "дипломатичної" трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб. За даними джерел, близьких до силовиків, це були "розвідники з дипломатичним паспортом", що є поширеним способом прикриття російських агентів.

Висилка цієї трійки імовірно пов'язана з торішнім вбивством громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі в центрі німецької столиці, яке було сплановано і організовано російською контррозвідкою.

Теми: РосіяСловаччинадипломатичні відносини


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