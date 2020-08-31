Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии
Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов.
Об этом решении в понедельник, 31 августа сообщили в российском МИДе, пишет "Европейская правда".
В понедельник в российское министерство вызвали словацкого посла, которому заявили "решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе этого года трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии".
Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве ", - говорится в сообщении МИД РФ.
6 августа власти Словакия решила выслать трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием.
Высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб. По данным источников, близких к силовикам, это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов.
Высылка этой тройки вероятно связана с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре немецкой столицы, которое было спланировано и организовано российской контрразведкой.