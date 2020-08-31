Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов.

Об этом решении в понедельник, 31 августа сообщили в российском МИДе, пишет "Европейская правда".

В понедельник в российское министерство вызвали словацкого посла, которому заявили "решительный протест в связи с безосновательной высылкой в ​​августе этого года трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии".

"Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами.

Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве ", - говорится в сообщении МИД РФ.

6 августа власти Словакия решила выслать трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием.

Высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб. По данным источников, близких к силовикам, это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов.

Высылка этой тройки вероятно связана с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре немецкой столицы, которое было спланировано и организовано российской контрразведкой.