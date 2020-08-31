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Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников

Понедельник, 31 августа 2020, 14:43

Балтийские страны, Литва, Латвия и Эстония, стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

В понедельник МИД Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы сообщили об одобрении санкций против белорусских чиновников, которые объявлены персонами нон грата в этих государствах, сообщает "Европейская правда".

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси. Решение принято в координации министерствами иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

В список включены глава администрации президента Беларуси, представители Центральной избирательной комиссии, министры внутренних дел и юстиции, генпрокурор Беларуси, глава Комитета государственной безопасности и другие.

Полный список, опубликованный на сайте МИД Латвии, выглядит так: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Игорь Сергиенко, Максим Рыженков, Ольга Чуприс, Дмитрий Крутой, Геннадий Богдан, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацуба, Игорь Плишкевський, Олег Слижевский, Ирина Челиковека, Валерий Вакульчик, Иван Тертель, Иван Носкевич, Александр Конюк, Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, Роман Мельник, Иван Кубрак, Олег Шаблико, Андрей Равка, Алексей Волков, Сергей Аземша, Андрей Смаль.

"Эти люди сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных протестующих", - заявили в МИД Эстонии.

Отмечается, что санкции предусматривают 5-летний запрет на въезд в Эстонию. В случае Латвии этот запрет действует на неопределенный период. В МВД Литвы уточнили, что в случае получения дополнительных свидетельств список может быть дополнен.

Напомним, 19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

Впрочем, по состоянию на конец прошлой недели список еще не был готов. Ожидается, что в список войдут 15-20 человек, Лукашенко среди них пока нет. По информации СМИ, список должны утвердить на этой неделе.

Темы: Лукашенкосанкции


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