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Главу католиків Білорусі не впускають до рідної країни

Понеділок, 31 серпня 2020, 15:44
Главу католиків Білорусі не впускають до рідної країни

Білоруські прикордонники не пропускають в країну главу Католицької церкви Білорусі архієпископа Тадеуша Кондрусевича, який повертався додому з Польщі.

Джерело: Радыё Свабода

Деталі: Генеральний вікарій Мінсько-Могилівської архиєпархії єпископ Юрій Касабуцький підтвердив заборону на в'їзд.

Митрополит Кондрусевич - громадянин Білорусі.

На прикордонному переході Кузня-Білостоцька-Брузги прикордонники Республіки Білорусь без пояснення причин відмовили голові Білоруського католицького єпископату на в'їзді в країну.

Представник прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський заявив "Свабоді", що поки не готовий коментувати ситуацію.

Начальник управління з питань громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бігун також відмовився коментувати ситуацію:

Кондрусевич днями дав інтерв'ю польському християнському телеканалу TV Trwam, в якому висловився, що є підстави вважати, що вибори в Білорусі пройшли нечесно, зазначив, що Церква в Білорусі хоче мирного вирішення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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