Главу католиків Білорусі не впускають до рідної країни
Білоруські прикордонники не пропускають в країну главу Католицької церкви Білорусі архієпископа Тадеуша Кондрусевича, який повертався додому з Польщі.
Джерело: Радыё Свабода
Деталі: Генеральний вікарій Мінсько-Могилівської архиєпархії єпископ Юрій Касабуцький підтвердив заборону на в'їзд.
Митрополит Кондрусевич - громадянин Білорусі.
На прикордонному переході Кузня-Білостоцька-Брузги прикордонники Республіки Білорусь без пояснення причин відмовили голові Білоруського католицького єпископату на в'їзді в країну.
Представник прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський заявив "Свабоді", що поки не готовий коментувати ситуацію.
Начальник управління з питань громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бігун також відмовився коментувати ситуацію:
Кондрусевич днями дав інтерв'ю польському християнському телеканалу TV Trwam, в якому висловився, що є підстави вважати, що вибори в Білорусі пройшли нечесно, зазначив, що Церква в Білорусі хоче мирного вирішення.