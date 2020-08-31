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Главу католиков Беларуси не пускают в родную страну

Понедельник, 31 августа 2020, 15:44
Главу католиков Беларуси не пускают в родную страну

Белорусские пограничники не пропускают в страну главу Католической церкви Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который возвращался домой из Польши.

Источник: Радыё Свабода

Детали: Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Касабуцкий подтвердил запрет на въезд.

Митрополит Кондрусевич - гражданин Беларуси.

На пограничном переходе Кузница-Белостоцкая - Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе Белорусского католического епископата во въезде в страну.

Представитель Пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский заявил "Свабоде", что пока не готов комментировать ситуацию.

Начальник управления по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун также отказался комментировать ситуацию:

Кондрусевич на днях дал интервью польскому христианскому телеканалу TV Trwam, в котором высказался, что есть основания полагать, что выборы в Беларуси прошли нечестно, отметил, что Церковь в Беларуси хочет мирного решения.

Темы: Беларусь
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