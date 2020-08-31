Посли ЄС наступного тижня затвердять санкції щодо Білорусі – ЗМІ

Посли країн Європейського союзу на наступному тижні затвердять санкції ЄС проти чиновників режиму Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Робочі групи в Брюсселі завершать роботу над санкціями ЄС проти Білорусі на цьому тижні. Вони повинні бути схвалені послами ЄС на наступному тижні ", - написав Джозвяк.

Як відомо, 19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Очікується, що до списку увійдуть 15-20 осіб, Лукашенка серед них поки немає.

working groups in Brussels will conclude work on the EU's sanctions against #Belarus this week. they should be approved by EU ambassadors next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 31, 2020

31 серпня Латвія, Литва та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції проти Лукашенка та білоруських чиновників через придушення мирних протестів у Білорусі.

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