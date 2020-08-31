Послы ЕС на следующей неделе утвердят санкции в отношении Беларуси – СМИ
Послы стран Европейского союза на следующей неделе утвердят санкции ЕС против чиновников режима Александра Лукашенко.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Рабочие группы в Брюсселе завершат работу над санкциями ЕС против Беларуси на этой неделе. Они должны быть одобрены послами ЕС на следующей неделе", - написал Джозвяк.
Как известно, 19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.
Ожидается, что в список войдут 15-20 человек, Лукашенко среди них пока нет.
working groups in Brussels will conclude work on the EU's sanctions against #Belarus this week. they should be approved by EU ambassadors next week— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 31, 2020
31савгуста стало известно, что Литва, Латвия и Эстония первыми в мире ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
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