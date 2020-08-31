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Послы ЕС на следующей неделе утвердят санкции в отношении Беларуси – СМИ

Понедельник, 31 августа 2020, 15:56

Послы стран Европейского союза на следующей неделе утвердят санкции ЕС против чиновников режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Рабочие группы в Брюсселе завершат работу над санкциями ЕС против Беларуси на этой неделе. Они должны быть одобрены послами ЕС на следующей неделе", - написал Джозвяк.

Как известно, 19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

 Ожидается, что в список войдут 15-20 человек, Лукашенко среди них пока нет. 

31савгуста стало известно, что Литва, Латвия и Эстония первыми в мире ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Читайте больше: От признания до санкций: как разделился мир в отношении к "победе" Лукашенко

Темы: санкцииЕСБеларусьЛукашенко
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