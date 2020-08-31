Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Маркмв не мог застрелить итальянского журналиста, потому что имел другое оружие - МВД

Понедельник, 31 августа 2020, 16:40

Национальная полиция в рамках расследования провела ряд следственных действий и получила доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в 2014 году.

Источник: глава МВД Арсен Аваков на брифинге, пресс-служба МВД

Прямая речь: "Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов. Они дают показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива. Мы провели ряд экспертиз и следственных действий в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты".

Детали: Допрошено более 70 человек, 20 из них - непосредственные свидетели, проведено 7 следственных экспериментов, 5 дополнительных осмотров места гибели, назначено и проведено 11 судебных экспертиз. Военная экспертиза установила отсутствие нарушений со стороны ВСУ и НГУ во время боевых действий по противодействию российской агрессии и ее террористической деятельности. Также эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями стрелка Маркива и гибелью Миронова и Роккелли.

Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе рассказал, что у солдат НГУ было исключительно стрелковое оружие, а расстояние между позицией на которой находился Маркив и местом гибели журналиста составляет 1,7 км.

Он отметил, что согласно экспертизе, фотокорреспондент погиб от ранения осколком мины, а не от пули.

Также следствие установило, что с позиции солдата Маркива место гибели журналиста вообще не просматривалось.

В ходе расследования не исключается версия умышленного заманивания боевиками НЗФ итальянского журналиста Роккелли, россиянина Миронова и французского журналиста В. Рогулона, который получил ранения, с последующей провокацией военнослужащих Украины на перекрестный огонь.

Украинские правоохранители жалуются, что их итальянские коллеги ни разу не приехали в Украину, несмотря на то, что их неоднократно приглашали.

Аваков призвал правительство Италии не политизировать это дело, а апелляционный суд принять во внимание предоставленные Украине доказательства и объективно установить справедливость.

Напомним: Судебные слушания в Италии над Виталием Маркивым продолжаются уже три года. Апелляционный процесс начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября.

Предыстория:

  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Украинская правда
Темы: МВД


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепа

видеоФилимонов о выдвижении в мэры: Мне предложил Зеленский

Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников

Ермак назвал заявления Фокина личной позицией и апеллировал к "Минску"

С 1 сентября Рада возьмется за реформы. Список

Лукашенко признал, что в Беларуси "несколько авторитарная" система

Все новости...
МВД
Аваков пообещал обнародовать "новые реальные" доказательства невиновности Маркива
Полиция усиливает патрульные наряды в центре Киева
В Беларуси объявили в розыск основателя оппозиционных телеграм-каналов
Последние новости
16:43
"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепа
16:40
Маркмв не мог застрелить итальянского журналиста, потому что имел другое оружие - МВД
16:38
В Херсоне больше нет улицы имени Гандзюк
16:28
Иран предложил Украине возможную дату второго раунда переговоров о компенсациях - посол
16:26
Перегруженные фуры: "Укртрансбезопасонсть" за неделю насчитала штрафов на 3 миллиона
15:56
Послы ЕС на следующей неделе утвердят санкции в отношении Беларуси – СМИ
15:48
Из фонда борьбы с COVID-19 на образование не выделили ни копейки – Шкарлет
15:47
За август оптовые цены на электроэнергию в Украине подорожали на 8,5%
15:44
Главу католиков Беларуси не пускают в родную страну
15:42
Чистая прибыль "Газпрома" во 2 квартале 2020-го упала на 50%
Все новости...