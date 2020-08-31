Маркив не мог застрелить итальянского журналиста, потому что имел другое оружие - МВД
Национальная полиция в рамках расследования провела ряд следственных действий и получила доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в 2014 году.
Источник: глава МВД Арсен Аваков на брифинге, пресс-служба МВД
Прямая речь: "Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов. Они дают показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива. Мы провели ряд экспертиз и следственных действий в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты".
Детали: Допрошено более 70 человек, 20 из них - непосредственные свидетели, проведено 7 следственных экспериментов, 5 дополнительных осмотров места гибели, назначено и проведено 11 судебных экспертиз. Военная экспертиза установила отсутствие нарушений со стороны ВСУ и НГУ во время боевых действий по противодействию российской агрессии и ее террористической деятельности. Также эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями стрелка Маркива и гибелью Миронова и Роккелли.
Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе рассказал, что у солдат НГУ было исключительно стрелковое оружие, а расстояние между позицией на которой находился Маркив и местом гибели журналиста составляет 1,7 км.
Он отметил, что согласно экспертизе, фотокорреспондент погиб от ранения осколком мины, а не от пули.
Также следствие установило, что с позиции солдата Маркива место гибели журналиста вообще не просматривалось.
В ходе расследования не исключается версия умышленного заманивания боевиками НЗФ итальянского журналиста Роккелли, россиянина Миронова и французского журналиста В. Рогулона, который получил ранения, с последующей провокацией военнослужащих Украины на перекрестный огонь.
Украинские правоохранители жалуются, что их итальянские коллеги ни разу не приехали в Украину, несмотря на то, что их неоднократно приглашали.
Аваков призвал правительство Италии не политизировать это дело, а апелляционный суд принять во внимание предоставленные Украине доказательства и объективно установить справедливость.
Напомним: Судебные слушания в Италии над Виталием Маркивым продолжаются уже три года. Апелляционный процесс начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября.
Предыстория:
- 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
- Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.