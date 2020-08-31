Национальная полиция в рамках расследования провела ряд следственных действий и получила доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в 2014 году.

Источник: глава МВД Арсен Аваков на брифинге, пресс-служба МВД

Прямая речь: "Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов. Они дают показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива. Мы провели ряд экспертиз и следственных действий в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты".

Детали: Допрошено более 70 человек, 20 из них - непосредственные свидетели, проведено 7 следственных экспериментов, 5 дополнительных осмотров места гибели, назначено и проведено 11 судебных экспертиз. Военная экспертиза установила отсутствие нарушений со стороны ВСУ и НГУ во время боевых действий по противодействию российской агрессии и ее террористической деятельности. Также эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями стрелка Маркива и гибелью Миронова и Роккелли.

Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе рассказал, что у солдат НГУ было исключительно стрелковое оружие, а расстояние между позицией на которой находился Маркив и местом гибели журналиста составляет 1,7 км.

Он отметил, что согласно экспертизе, фотокорреспондент погиб от ранения осколком мины, а не от пули.

Также следствие установило, что с позиции солдата Маркива место гибели журналиста вообще не просматривалось.

В ходе расследования не исключается версия умышленного заманивания боевиками НЗФ итальянского журналиста Роккелли, россиянина Миронова и французского журналиста В. Рогулона, который получил ранения, с последующей провокацией военнослужащих Украины на перекрестный огонь.

Украинские правоохранители жалуются, что их итальянские коллеги ни разу не приехали в Украину, несмотря на то, что их неоднократно приглашали.

Аваков призвал правительство Италии не политизировать это дело, а апелляционный суд принять во внимание предоставленные Украине доказательства и объективно установить справедливость.

Напомним: Судебные слушания в Италии над Виталием Маркивым продолжаются уже три года. Апелляционный процесс начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября.

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