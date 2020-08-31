Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маркив не мог застрелить итальянского журналиста, потому что имел другое оружие - МВД

Понедельник, 31 августа 2020, 16:40
Маркив не мог застрелить итальянского журналиста, потому что имел другое оружие - МВД

Национальная полиция в рамках расследования провела ряд следственных действий и получила доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в 2014 году.

Источник: глава МВД Арсен Аваков на брифинге, пресс-служба МВД

Прямая речь: "Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов. Они дают показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива. Мы провели ряд экспертиз и следственных действий в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты".

Детали: Допрошено более 70 человек, 20 из них - непосредственные свидетели, проведено 7 следственных экспериментов, 5 дополнительных осмотров места гибели, назначено и проведено 11 судебных экспертиз. Военная экспертиза установила отсутствие нарушений со стороны ВСУ и НГУ во время боевых действий по противодействию российской агрессии и ее террористической деятельности. Также эксперты установили отсутствие причинно-следственной связи между действиями стрелка Маркива и гибелью Миронова и Роккелли.

Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе рассказал, что у солдат НГУ было исключительно стрелковое оружие, а расстояние между позицией на которой находился Маркив и местом гибели журналиста составляет 1,7 км.

Он отметил, что согласно экспертизе, фотокорреспондент погиб от ранения осколком мины, а не от пули.

Также следствие установило, что с позиции солдата Маркива место гибели журналиста вообще не просматривалось.

В ходе расследования не исключается версия умышленного заманивания боевиками НЗФ итальянского журналиста Роккелли, россиянина Миронова и французского журналиста В. Рогулона, который получил ранения, с последующей провокацией военнослужащих Украины на перекрестный огонь.

Украинские правоохранители жалуются, что их итальянские коллеги ни разу не приехали в Украину, несмотря на то, что их неоднократно приглашали.

Аваков призвал правительство Италии не политизировать это дело, а апелляционный суд принять во внимание предоставленные Украине доказательства и объективно установить справедливость.

Напомним: Судебные слушания в Италии над Виталием Маркивым продолжаются уже три года. Апелляционный процесс начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября.

Предыстория:

  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Украинская правда
Темы: МВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
МВД
Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Последние новости
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
Все новости...
Реклама: