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У Мінську затримали члена президії координаційної ради опозиції

Понеділок, 31 серпня 2020, 18:15

У Білорусі затримали члена президії Координаційної ради опозиції Лілію Власову.

Джерело: білоруське видання TYT.BY

Дослівно: "Департамент фінансових розслідувань Комітету держконтролю затримав члена президії Координаційної ради Лілію Власову.

Вона була затримана 31 серпня. Причина затримання невідома".

Деталі: Відзначається, що Власову викликали вранці 31 серпня в Центральне РУВС Мінська за фактом участі в мітингу.

Чоловік Лілії Власової Володимир Іскорцев розповів, що дружина поїхала з дому у справах, а потім зателефонувала і сказала, що затримана ДФР.

Також в їх будинок прийшли з обшуком з ДФР: "Прийшли три співробітники ДФР в присутності двох понятих. Обшук тривав близько години. Вилучено жорсткий диск комп'ютера Власової, ноутбук її чоловіка і пара флешок".

Теми: Білорусьмітинги


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