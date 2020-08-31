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В Минске задержали члена президиума координационного совета оппозиции

Понедельник, 31 августа 2020, 18:15

В Беларуси задержали члена президиума Координационного совета оппозиции Лилию Власову.

Источник: белорусское издание TYT.BY

Дословно: "Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля задержал члена президиума Координационного совета Лилию Власову.

Она была задержана 31 августа. Причина задержания неизвестна".

Детали: Отмечается, что Власову вызывали утром 31 августа в Центральное РУВД Минска по факту участия в митинге.

Муж Лилии Власовой Владимир Искорцев рассказал, что супруга уехала из дома по делам, а потом позвонила и сказала, что задержана ДФР.

Также в их дом пришли с обыском из ДФР: "Пришли три сотрудника ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа. Изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и пара флешек".


Темы: Беларусьмитинги


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