Wizz Air скасувала всі вересневі рейси з України в Угорщину

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air через закриті кордони скасувала всі рейси між Україною і Угорщиною у вересні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на lowcost.ua.

Як відомо, Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців у зв’язку з "другою хвилею" епідемії коронавірусу.

Зважаючи на це, вже з 1 вересня Wizz Air до мінімуму скоротить виконання рейсів з аеропортів Будапешт та Дебрецен. Під скорочення попадуть і рейси до угорської столиці з п’яти міст України.

Загалом, авіакомпанія планує скасувати рейси по понад 60 напрямках із Будапешта та Дебрецена.

Рейси Wizz Air з України в Угорщину, які будуть скасовані: Київ – Будапешт до 30 вересня; Львів – Будапешт до 1 жовтня; Запоріжжя – Будапешт до 2 жовтня; Одеса – Будапешт до 2 жовтня; Харків – Будапешт до 3 жовтня.

Як повідомлялося, Угорщина збереже дозвіл на транзитний проїзд для громадян України після 1 вересня, коли почне діяти рішення про закриття кордонів для іноземців, але мандрівники повинні будуть виконати низку вимог.