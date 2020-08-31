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Wizz Air отменила все сентябрьские рейсы из Украины в Венгрию

Понедельник, 31 августа 2020, 20:55

Лоукост-авиакомпания Wizz Air через закрытые границы отменила все рейсы между Украиной и Венгрией в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на lowcost.ua.

Как известно, Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев в связи со "второй волной" эпидемии коронавирус.

Несмотря на это, уже с 1 сентября Wizz Air до минимума сократит выполнения рейсов из аэропортов Будапешт и Дебрецен. Под сокращение попадут и рейсы в венгерскую столицу из пяти городов Украины.

В общем, авиакомпания планирует отменить рейсы по более чем 60 направлениям из Будапешта и Дебрецена.

Рейсы Wizz Air из Украины в Венгрию, которые будут отменены: Киев – Будапешт до 30 сентября; Львов – Будапешт до 1 октября; Запорожье – Будапешт до 2 октября; Одесса – Будапешт до 2 октября; Харьков – Будапешт до 3 октября.

Как сообщалось, Венгрия сохранит разрешение на транзитный проезд для граждан Украины после 1 сентября, когда начнет действовать решение о закрытии границ для иностранцев, но путешественники должны будут выполнить ряд требований.



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