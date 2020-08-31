Лукашенко звільнив посла, який пропонував перерахувати голоси
Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку посла республіки в Іспанії Павла Пустового, який виступав проти затримань та насилля щодо демонстрантів.
Джерело: БелТА з посиланням на МЗС Білорусі
Деталі: Лукашенко також звільнив Пустового з посади постійного представника Білорусі при Всесвітньої туристської організації та позбавив його рангу надзвичайного і повноважного посланника першого класу "за неналежне виконання посадових обов'язків".
Передісторія: В середині серпня дипломат в соцмережах запропонував перерахувати голоси на виборах президента Білорусі.
Також він закликав провести відкриті судові засідання щодо тих, хто бив мирних демонстрантів, провокував силовиків, без причини затримував громадян і знущався над ними, здійснював наїзди на міліціонерів і погрожував близьким і рідним учасників подій.
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