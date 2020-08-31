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Лукашенко уволил посла, который предлагал пересчитать голоса

Понедельник, 31 августа 2020, 21:49

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку посла республики в Испании Павла Пустового, который выступал против задержаний и насилия к демонстрантам.

Источник: БелТА со ссылкой на МИД Беларуси

Детали: Лукашенко также освободил Пустового от должности постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации и лишил его ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Предыстория: В середине августа дипломат в соцсетях предложил пересчитать голоса на выборах президента Беларуси.

Также он призывал провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал силовиков, без причины задерживал граждан и издевался над ними, совершал наезды на милиционеров и угрожал близким и родным участников событий.

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Темы: БеларусьЛукашенко


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