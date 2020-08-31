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Вересень почнеться зі спеки +36° та дощів

Понеділок, 31 серпня 2020, 22:52

В Україні 1 вересня очікується спекотна погода, вдень буде від 22 до 36°, дощі та грози можливі лише на заході. 

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 1 вересня у західних областях мінлива хмарність; короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вранці та вдень на крайньому заході значні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На решті території невелика хмарність; без опадів; вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, на сході країни подекуди 10-13°, вдень 31-36°, у північних областях 27-32°.

Також синоптики додали, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях очікуються значні дощі, а у південних, східних, центральних областях та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 1 вересня буде хмарно, проте без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°. На Київщині також буде сухо. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

2-3 вересня у західних областях місцями короткочасні дощі, грози; вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. На решті території без опадів; вітер переважно східний, 5-10 м/с; температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°, вдень 31-36°, у північних областях 25-30°.

У Києві та Київській області 2-3 вересня без опадів, температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

4 вересня у центральних, північних, вночі 5 вересня й у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 11-17°, на півдні до 22°; вдень 21-27°, у південній та східній частинах 26-32°.

 

У Києві та столичному регіоні 4 вересня короткочасні дощі, місцями грози, вдень 5 вересня без опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 21-26°.



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