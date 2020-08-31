Сентябрь начнется с жары +36° и дождей

В Украине 1 сентября ожидается жаркая погода, днем ​​будет от 22 до 36 °, дожди и грозы возможны лишь на западе.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 1 сентября во западных областях переменная облачность; кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, утром и днем ​​на крайнем западе значительные дожди; температура ночью 11-16 °, днем ​​22-27 °. На остальной территории переменная облачность; без осадков; ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с; температура ночью 14-19 °, на побережье морей до 22 °, на востоке страны местами 10-13 °, днем ​​31-36 °, в северных областях 27-32 °.

Также синоптики добавили, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях ожидаются значительные дожди, а в южных, восточных, центральных областях и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 1 сентября будут облачно, но без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-19 °, днем ​​30-32 °. На Киевщине также будет сухо. Температура ночью 14-19 °, днем ​​27-32 °.

2-3 сентября в западных областях местами кратковременные дожди, грозы; ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с; температура ночью 11-16 °, днем ​​21-26 °. На остальной территории без осадков; ветер преимущественно восточный, 5-10 м / с; температура ночью 15-20 °, на побережье морей до 22 °, днем ​​31-36 °, в северных областях 25-30 °.

В Киеве и Киевской области 2-3 сентября без осадков, температура ночью 15-20 °, днем ​​25-30 °.

4 сентября в центральных, северных, ночью 5 сентября и в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 11-17 °, на юге до 22 °; днем 21-27 °, в южной и восточной частях 26-32 °.

В Киеве и столичном регионе 4 сентября кратковременные дожди, местами грозы, днем ​​5 сентября без осадков. Температура ночью 12-17 °, днем 21-26 °.