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Потяг з бензином намагалися підірвати на Житомирщині – СБУ

Понеділок, 31 серпня 2020, 23:38
Потяг з бензином намагалися підірвати на Житомирщині – СБУ

Слідчі Управління СБУ в Житомирській області почали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням "Барбари – Коростень".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: СБУ розслідує факт спроби підриву на Житомирщині потягу із вантажем паливно-мастильних матеріалів.

На перегоні "Сокорики - Бехи" під час руху потяга, який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали.

Жертв немає. Злочин розслідується як терористичний акт.

Українська правда

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Теми: СБУтерактЖитомирщина
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