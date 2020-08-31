Потяг з бензином намагалися підірвати на Житомирщині – СБУ
Понеділок, 31 серпня 2020, 23:38
Слідчі Управління СБУ в Житомирській області почали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням "Барбари – Коростень".
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: СБУ розслідує факт спроби підриву на Житомирщині потягу із вантажем паливно-мастильних матеріалів.
На перегоні "Сокорики - Бехи" під час руху потяга, який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали.
Жертв немає. Злочин розслідується як терористичний акт.
Українська правда