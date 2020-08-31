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Поезд с бензином пытались взорвать в Житомирской области – СБУ

Понедельник, 31 августа 2020, 23:38

Следователи Управления СБУ в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которой двигался грузовой поезд сообщением "Барбары - Коростень".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: СБУ расследует факт попытки подрыва на Житомирщине поезда с грузом горюче-смазочных материалов.

На перегоне "Сокорики - Бехи" во время движения поезда, транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформирована рельсы и повреждены железнодорожные шпалы.

Жертв нет. Преступление расследуется как террористический акт.

Украинская правда
Темы: СБУтерактЖитомирская область


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