Поезд с бензином пытались взорвать в Житомирской области – СБУ
Понедельник, 31 августа 2020, 23:38
Следователи Управления СБУ в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которой двигался грузовой поезд сообщением "Барбары - Коростень".
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: СБУ расследует факт попытки подрыва на Житомирщине поезда с грузом горюче-смазочных материалов.
На перегоне "Сокорики - Бехи" во время движения поезда, транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформирована рельсы и повреждены железнодорожные шпалы.
Жертв нет. Преступление расследуется как террористический акт.
Украинская правда