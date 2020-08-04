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У МОЗ готуються до другої хвилі COVID-19: у Європі вже починається

Вівторок, 4 серпня 2020, 10:19
У МОЗ готуються до другої хвилі COVID-19: у Європі вже починається
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У Міністерстві охорони здоров’я готуються до другої хвилі поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, яка найбільш імовірна з жовтня.

Джерело: заступник міністр охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 4 серпня

Пряма мова: "Ми бачимо, що тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, і сьогодні в Європі розпочинається друга хвиля. Починається зростання випадків коронавірусної хвороби у Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії.

Тому ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ, з жовтня до квітня.

Тому міністром охорони здоров’я підготовлено доручення обласним державним адміністраціям (з тим, щоб): підготувати ліжковий фонд до можливого збільшення грипу і коронавірусної хвороби, поєднання цих інфекцій. Ми повинні бути готові.

Ми повинні підвести кисень до ліжок у відведеному ліжковому фонді, ми повинні забезпечити вірусними препаратами, засобами індивідуального захисту. Ми повинні підготуватися, поки в нас є час

Наразі система охорони здоров’я з лікарнями першої хвилі і другої хвилі справляється з навантаженням, але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків COVID – тому закликаємо дотримуватися протиепідемічних заходів, вакцинуватися від інфекційних хвороб і виконувати всі обмеження, які стосуються тієї чи іншої зони на території нашої держави".

Деталі: Головний санітарний лікар закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути коінфекцій і одночасного перенесення грипу та коронавірусної хвороби, а також щоб полегшити роботу медикам. .

ВООЗ уже визначила штами грипу на прийдешній сезон, зазначив Ляшко.

Вакцину від коронавирусу сподіваються отримати вже в 2021 році.

Нагадаємо: За даними МОЗ, 1 серпня Україна за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби займала 34-те місце в світі і 8-ме місце в Європі, за смертністю від COVID-19 – 38-ме у світі і 15-те в Європі, за кількістю хворих на 1 млн населення – 86-те місце у світі і 37-ме в Європі.

Зараз динаміка поширення коронавірусу в Україні відображає "жовтий" сценарій – і у МОЗ орієнтуються на такий прогноз наслідків епідемії: близько 400 тисяч випадків інфікування і близько 4 тисяч летальних випадків.

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Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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