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Побиття у поїзді: Укрзалізниця звільнить провідницю і працівників, які не допомогли жінці

Вівторок, 4 серпня 2020, 11:40
Побиття у поїзді: Укрзалізниця звільнить провідницю і працівників, які не допомогли жінці

Укрзалізниця звільнить провідницю і працівників поїзда Київ-Маріуполь, де чоловік без квитка побив і намагався згвалтувати пасажирку.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Дослівно: "Укрзалізниця звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда та побив пасажирку.

Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 Київ — Маріуполь та побив пасажирку, буде звільнено із займаних посад.

Зазначені співробітники проявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень".

Деталі: Зокрема, із посад звільнять провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

У ході службового розслідування в УЗ встановили, що на станції П’ятихатки-Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце.

Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу.

У відомстві додали, що на жаль, провідники не надали жінці належної допомоги, яка передбачена в таких випадках.

Крім того, в УЗ провели інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому. Повідомляється, що встановлено жорсткий контроль за дотриманням посадових обов'язків провідників.

В Укрзалізниці також наголосили, що у поїздах далекого сполучення необхідно поновити супровід співробітників Нацполіції.

Що було раніше: В ніч на 31 липня на Анастасію Лугову у поїзді напав невідомий чоловік, одягнений лише в труси. Він спочатку побив жінку, а потім почав до неї приставати на очах у її сина. 

Нападником виявився раніше судимий Віталій Рудзько 1975 року народження.

Солом'янський райсуд Києва арештував чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову, на 2 місяці без права внесення застави.

Лугова побоюється, щоб нападника не визнали психічно хворим. За її словами, чоловік все робив усвідомлено і продумав кожну деталь. 

Українська правда

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Теми: Укрзалізницянападполіція
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