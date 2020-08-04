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Радник Єрмака розповів, як "модерує" перед ефірами "слуг народу"

Вівторок, 4 серпня 2020, 12:02

Політтехнолог Михайло Подоляк, який є антикризовим консультантом голови Офісу президента Андрія Єрмака, підтвердив, що він готує депутатів від "Слуги народу" до ефірів.

Джерело: Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Воно (завдання з підготовки "слуг народу" до телеефірів – УП) випливає повністю з тієї функції, яку я повинен виконувати. Ця функція називається "модерація". Це не функція начальника, який сидить і говорить "іди зроби".

Модерація – значить самому отримати все звідусіль, усю інформацію – негативну, позитивну – потім цю інформацію продумати, напрацювати тези – "темники" їх люблять називати. Ні, насправді це тези, які в короткій формі викладають (...).

Писати громіздкі речі, які ніхто читати не буде – так ніхто не робить. Робиться 3-4 тези – пишеш у телефоні і кидаєш (людям).

Для чого потрібні особисті зустрічі? Я взагалі прихильник психологічної роботи. Я хочу, щоб людина прийшла – і я хочу з нею розмовляти на певну тему. На тему, яка мені потрібна в ефірі або в інформаційному порядку денному. Вона приходить і говорить – і я бачу, в чому в неї є проблема, що вона розуміє, чого вона не розуміє. І тоді я намагаюся їй підказати.

Якщо ти бачиш, що людина не потягне обговорення про енергетику, про конфлікт двох олігархів із державою – як ти її пошлеш? Щоб що? Щоб вона про собак сказала: продавайте собак і платіть за електроенергію або за що там платити треба?".

Деталі: На запитання, кого він готує, Подоляк відповів: "Усіх".

Політтехнолог відмовився називати конкретних людей, яких консультує, але натякнув, що на "новий сезон" він планує сформувати "пули депутатів, які повинні ходити на ті чи інші канали", щоб журналісти отримували тих спікерів, які підходять для їхньої аудиторії.

Подоляк збирається підібрати різних спікерів для різних каналів, тому що нинішня ситуація йому не сподобалася, бо депутати "навіть медійну відповідальність не готові нести".

На запитання, чи допомагає він Ірині Верещук, Подоляк замислився і відповів: "Зараз є виборча кампанія, ні. А загалом – так. Але я в виборчу кампанію не втручаюся". Він у принципі запевнив, що не готує "слуг народу" до місцевих виборів.

Щодо Миколи Тищенка Подоляк узагалі відповів: "Він же у нас не був спікером, який повинен коментувати глобальні теми". Те, що Тищенко – кум Єрмака, за словами Подоляка, його як консультанта не стосується: "Тут не можна попросити".

Пряма мова: "Я не входив ніколи ні в які клани в Україні, я не поділяю концепцію кумівства чи непотизму як такого. Я взагалі чужий для цієї еліти. Я тут працюю, але я тут чужий. У мене інші принципово погляди на те, як треба себе поводити. Для мене важливий тільки один критерій: професіоналізм. Ну, і талант. Мені не можна прийти і сказати "це мій кум чи це мій друг – допоможи йому", я цього не зроблю.

Я можу зрозуміти, якщо людина прийшла, у неї є потенціал і вона готова розв'язати якусь задачу і донести її до суспільства – і таким чином сформувати уявлення суспільства про те, куди ми рухаємося, - я готовий їй допомогти. Але я не готовий допомогти, тому що хтось чийсь брат".

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Українська правда
Теми: Слуга народуОфіс президентаАндрій ЄрмакЗМІмедіа


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