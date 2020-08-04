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У Туреччині побили українку: МВС звернулося до посольства

Вівторок, 4 серпня 2020, 18:46
У Туреччині побили українку: МВС звернулося до посольства
instagram.com/dariakyryliuk

Міністерство внутрішніх справ України очікує на швидке та об’єктивне розслідування правоохоронцями Туреччини побиття українки Дарини Кирилюк на одному з курортів.

Джерело: Кирилюк в Instagram, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Кирилюк: "Я не хочу мовчати і розповім історію, що сталося зі мною, моїм хлопцем і нашою групою. На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотирьох дівчат били по обличчю (включно зі мною), і хлопці сильно постраждали... Ми не повинні закривати очі на те, що сталося".

Пряма мова Геращенка: "За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, провів зустріч із заступником посла Туреччини в Україні пані Букет Кабакджи. Передав їй звернення з приводу жорстокого побиття українки Кирилюк, яка була по звірячому побита в турецькому місті Чешме разом із ще трьома жінками. Розраховуємо на об’єктивне, прозоре, швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності!".

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Публикация от Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) 2 Авг 2020 в 12:48 PDT

Що було раніше:

  • Днями ще одну українку, Анастасію Лугову, побили у потязі Київ-Маріуполь.
  • Пізніше вона розповіла про стан свого здоров’я та подробиці нападу, запевняючи, що зловмисник продумав кожну деталь.
  • Солом'янський райсуд Києва арештував на 2 місяці без права внесення застави чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТуреччинаМВС
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