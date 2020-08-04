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Вибух у Бейруті: відомо про 30 загиблих та 3 тисячі поранених

Вівторок, 4 серпня 2020, 22:18
ФОТО: TWITTER.COM/MUHAMMADSMIRY

Внаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут загинули понад 30 людей, а ще 3 тисячі поранені.

Джерело: Reuters, CNN

Деталі: Внаслідок вибуху в Бейруті загинуло понад 30 людей, а понад 3000 поранено, заявив міністр охорони здоров'я Лівану в телевізійному зверненні.

CNN повідомляє, що вибух пошкодив резиденцію президента.

Під час вибуху у своєму кабінеті загинув лідер політичної партії "Катаеб" Назар Наджаріан. Він помер від травми, несумісної з життям.

У країні оголосили траур 5 серпня.

Передісторія: 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.

Два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту столиці Лівану.



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