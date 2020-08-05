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У ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті

Середа, 5 серпня 2020, 00:27

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною потужного вибуху в столиці країни Бейрут може бути склад з величезною кількістю нітарту амонію.

Джерело: The Guardian із посиланням на заяву Фехмі, яку той зробив на місцевому телебаченні

Деталі: Як відомо, нітрат амонію використовують для виготовлення вибухових речовин.

За словами міністра, він зберігався в епіцентрі вибуху з 2014 року.

Передісторія: у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух, внаслідок якого загинуло до 50 людей, ще близько 2750 поранені. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна в домах по всьому місту.

Українська правда
Теми: Ліванвибух


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