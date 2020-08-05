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У ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті

Середа, 5 серпня 2020, 00:27
У ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті
Фото: ebaumsworld.com

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною потужного вибуху в столиці країни Бейрут може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.

Джерело: The Guardian із посиланням на заяву Фехмі, яку той зробив на місцевому телебаченні

Деталі: Як відомо, нітрат амонію використовують для виготовлення вибухових речовин.

За словами міністра, він зберігався в епіцентрі вибуху з 2014 року.

За даними Reuters, президент Лівану Мішель Аун повідомив, що на складі в небезпечних умовах зберігалося 2750 тонн нітрату амонія і це неприйнятно.

На відео вибуху, яке опублікував Bellingcat, видно, що вибуху передувала канонада дрібних хлопків, схожих на вибухи багатьох петард відразу.   

Передісторія: у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух, внаслідок якого загинуло до 50 людей, ще близько 2750 поранені. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна в домах по всьому місту.

Українська правда

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Теми: Ліванвибух
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