За попередніми розрахунками, сила вибуху в порту Бейрута була еквівалентна детонації 1500 тонн тротилу.

Джерело: BBC

Деталі: Команда фахівців із Шеффілдського університету (Велика Британія) проаналізувала відеозаписи вибуху та розрахувала, що сила детонації, ймовірно, дорівнювала еквівалентно 1000 - 1500 тонн тротилу. Дослідники зазначили, що це приблизний еквівалент 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в серпні 1945 року.

Професор Енді Тіас, який керував розрахунками, зазначив: "Це, безперечно, один з найпотужніших неядерних вибухів в історії".

Деталі: У службі безпеки Лівану вважають, що "вибух стався під час зварювання дверей". Іскра спочатку підпалила феєрверки, які зберігались на складі, що, в свою чергу, стало причиною вибуху 2750 тонн аміачної селітри.

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