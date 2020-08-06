Фахівці розрахували силу вибуху в Бейруті
За попередніми розрахунками, сила вибуху в порту Бейрута була еквівалентна детонації 1500 тонн тротилу.
Джерело: BBC
Деталі: Команда фахівців із Шеффілдського університету (Велика Британія) проаналізувала відеозаписи вибуху та розрахувала, що сила детонації, ймовірно, дорівнювала еквівалентно 1000 - 1500 тонн тротилу. Дослідники зазначили, що це приблизний еквівалент 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в серпні 1945 року.
Професор Енді Тіас, який керував розрахунками, зазначив: "Це, безперечно, один з найпотужніших неядерних вибухів в історії".
Деталі: У службі безпеки Лівану вважають, що "вибух стався під час зварювання дверей". Іскра спочатку підпалила феєрверки, які зберігались на складі, що, в свою чергу, стало причиною вибуху 2750 тонн аміачної селітри.
Two-minute compilation video providing different angles#BeirutExplosion pic.twitter.com/id086sN6YZ— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) August 4, 2020
Нагадаємо:
- У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
- Внаслідок вибуху щонайменше 120 людей загинули та близько 5 тисяч отримали поранення.
- Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію