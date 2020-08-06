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Фахівців розрахували силу вибуху в Бейруті

Четвер, 6 серпня 2020, 01:53

За попередніми розрахунками, сила вибуху в порту Бейрута була еквівалентна детонації 1500 тонн тротилу.

Джерело: BBC

Деталі: Команда фахівців із Шеффілдського університету (Велика Британія) проаналізувала відеозаписи вибуху та розрахувала, що сила детонації, ймовірно, дорівнювала еквівалентно 1000 - 1500 тонн тротилу. Дослідники зазначили, що це приблизний еквівалент 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в серпні 1945 року.

Професор Енді Тіас, який керував розрахунками, зазначив: "Це, безперечно, один з найпотужніших неядерних вибухів в історії".

Деталі: У службі безпеки Лівану вважають, що "вибух стався під час зварювання дверей". Іскра спочатку підпалила феєрверки, які зберігались на складі, що, в свою чергу, стало причиною вибуху 2750 тонн аміачної селітри.

Нагадаємо:

  • У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
  • Внаслідок вибуху щонайменше 120 людей загинули та близько 5 тисяч отримали поранення.
  • Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію

Теми: вибухкатастрофи


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