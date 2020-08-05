У Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину
2750 тонн нітрату амонію, які вибухнули в ліванському Бейруті, зберігалися там 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.
Джерело: ліванське видання LBCI, російська Meduza, "Думская"
Дослівно: "Вища рада оборони Лівану оголосила на своєму засідання, що 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які вибухнули в порту Бейрута, були конфісковані у 2014 році з судна під назвою Rhosus".
Деталі: Rhosus належить підприємцю Ігорю Гречушкіну з Хабаровська. Наразі росіянин живе на Кіпрі.
У 2013 році судно, яке ходило під прапором Молдови, мало доправити небезпечний вантаж із Батумі в Мозамбік, але через технічні проблеми зайшло в порт Бейрута.
Тоді ліванська влада заборонила судну виходити в море. За словами капітана судна, пароплав у Бейруті заарештували за несплату портових зборів.
Більшу частину екіпажу Rhosus відпустили, але на борту залишили четверо моряків, які змогли виїхати з Бейрута тільки через рік, адже Гречушкін, фактично, покинув судно, вантаж та моряків напризволяще. Після затримання Rhosus він оголосив себе банкрутом.
Ліванська влада залишила 4 моряків на борту, очікуючи на змінний екіпаж, враховуючи небезпеку вантажу. Врешті, селітру вивантажили на склад порту Бейрута, а моряки покинули Ліван. Відомо, що у складі екіпажу судна були українці.
За даними LBCI, конфісковану з судна селітру зберігали на складі на 12-му причалі порту Бейрута і збиралися утилізувати.
Ліванський видання відзначає 20 липня генпрокурор Лівану склав доповідь про неналежне зберіганні небезпечного вантажу - в стіні складу була діра, через яку не зачинялися двері і всередину могли потрапити сторонні люди. Комісія доручила залатати дірку, полагодити двері і виставити охорону біля складу.
Так, у службі безпеки Лівану вважають, що "вибух стався під час зварювання дверей". Іскра спочатку підпалила феєрверки, які зберігались на складі, що, в свою чергу, стало причиною вибуху аміачної селітри.
Відзначається, що 2750 тон нітрату амонію еквівалентно 1800 тонам тротилу.
Another video of the explosion at Beirut Port #إنفجار_بيروت pic.twitter.com/mg2BQ0uj3u— Mohammad Hijazi (@mhijazi) August 4, 2020
Нагадаємо:
- У вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
- Внаслідок вибуху щонайменше 78 людей загинули та близько 4 тисяч отримали поранення.
- Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.