У Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину

2750 тонн нітрату амонію, які вибухнули в ліванському Бейруті, зберігалися там 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

Джерело: ліванське видання LBCI, російська Meduza, "Думская"

Дослівно: "Вища рада оборони Лівану оголосила на своєму засідання, що 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які вибухнули в порту Бейрута, були конфісковані у 2014 році з судна під назвою Rhosus".

Деталі: Rhosus належить підприємцю Ігорю Гречушкіну з Хабаровська. Наразі росіянин живе на Кіпрі.

У 2013 році судно, яке ходило під прапором Молдови, мало доправити небезпечний вантаж із Батумі в Мозамбік, але через технічні проблеми зайшло в порт Бейрута.

Тоді ліванська влада заборонила судну виходити в море. За словами капітана судна, пароплав у Бейруті заарештували за несплату портових зборів.

Більшу частину екіпажу Rhosus відпустили, але на борту залишили четверо моряків, які змогли виїхати з Бейрута тільки через рік, адже Гречушкін, фактично, покинув судно, вантаж та моряків напризволяще. Після затримання Rhosus він оголосив себе банкрутом.

Ліванська влада залишила 4 моряків на борту, очікуючи на змінний екіпаж, враховуючи небезпеку вантажу. Врешті, селітру вивантажили на склад порту Бейрута, а моряки покинули Ліван. Відомо, що у складі екіпажу судна були українці.

За даними LBCI, конфісковану з судна селітру зберігали на складі на 12-му причалі порту Бейрута і збиралися утилізувати.

Ліванський видання відзначає 20 липня генпрокурор Лівану склав доповідь про неналежне зберіганні небезпечного вантажу - в стіні складу була діра, через яку не зачинялися двері і всередину могли потрапити сторонні люди. Комісія доручила залатати дірку, полагодити двері і виставити охорону біля складу.

Так, у службі безпеки Лівану вважають, що "вибух стався під час зварювання дверей". Іскра спочатку підпалила феєрверки, які зберігались на складі, що, в свою чергу, стало причиною вибуху аміачної селітри.

Відзначається, що 2750 тон нітрату амонію еквівалентно 1800 тонам тротилу.

Another video of the explosion at Beirut Port #إنفجار_بيروت pic.twitter.com/mg2BQ0uj3u