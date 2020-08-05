У Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину

2750 тонн нітрату амонію, які вибухнули в ліванському Бейруті, зберігалися там 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

Джерело: ліванське видання LBCI, російська Meduza

Дослівно: "Вища рада оборони Лівану оголосила на своєму засідання, що 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які вибухнули в порту Бейрута, були конфісковані у 2014 році з судна під назвою Rhosus".

Деталі: Rhosus належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну з Хабаровська.

У 2013 році судно, яке ходило під прапором Молдови, мало доправити небезпечний вантаж із Батумі в Мозамбік, але через технічні неполадки зайшло в порт Бейрута.

Тоді ліванська влада заборонила судну виходити в море через неналежний технічний стан.

Більшу частину екіпажу Rhosus відпустили, але на борту залишили четверо моряків, які змогли виїхати з Бейрута тільки через рік, адже Гречушкін, фактично, покинув судно, вантаж та моряків напризволяще. Після затримання Rhosus він оголосив себе банкрутом.

Ліванська влада залишила 4 моряків на борту, очікуючи на змінний екіпаж, враховуючи небезпеку вантажу. Врешті, селітру вивантажили на склад порту Бейрута, а моряки покинули Ліван.

За даними LBCI, конфісковану з судна селітру зберігали на складі на 12-му причалі порту Бейрута і збиралися утилізувати.

Ліванське видання зазначає, що нещодавно під час огляду виявили необхідність "провести технічне обслуговування" складу. Зокрема, треба було ліквідувати зазори у стінах і заварити двері.

Так, у службі безпеки Лівану вважають, що "вибух стався під час зварювання дверей". Іскра спочатку підпалила феєрверки, які зберігались на складі, що, в свою чергу, стало причиною вибуху амонію.

Відзначається, що 2750 тон амонію еквівалентно 1800 тонам тротилу.

Another video of the explosion at Beirut Port #إنفجار_بيروت pic.twitter.com/mg2BQ0uj3u — Mohammad Hijazi (@mhijazi) August 4, 2020

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