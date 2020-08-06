Twitter висунув ультиматум аккаунту Трампа
Через публікації недостовірної інформації про коронавірус, соцмережа Twitter позбавила можливості аккаунт Team Trump, який веде виборчу кампанію президента США Дональда Трампа, публікувати дописи.
Джерело: CNN
Деталі: Як повідомляє видання, публікація твиттер-аккаунту Team Trump містила відео, в якому Трамп помилково стверджує, що діти "фактично невразливі перед COVID-19".
Дослівно: "Інформація, яку містить інтерв'ю Дональда Трампа для Fox News про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу, порушує наші правила. Власник облікового запису має видалити пост, якщо хоче й надалі писати в соціальній мережі".
Що було раніше: У Facebook теж видали цю публікацію. В компанії вважають, що слова Трампа порушили правила соцмережі щодо поширення неправдивої інформації про коронавірус.
Нагадаємо:
- 26 травня соцмережа Twitter вперше перевірила твіт президента США.
- У тому повідомленні Трамп стверджував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє підтасуванню результатів.
- Twitter класифікував цей меседж як такий, що вводить в оману, після чого Трамп звинуватив соцмережу у втручанні в майбутні президентські вибори в США.
- Згодом Дональд Трамп підписав указ, який повинен подолати "онлайн-цензуру з боку соціальних мереж" в США.