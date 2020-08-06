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Twitter висунув ультиматум аккаунту Трампа

Четвер, 6 серпня 2020, 05:10

Через публікації недостовірної інформації про коронавірус, соцмережа Twitter позбавила можливості аккаунт Team Trump, який веде виборчу кампанію президента США Дональда Трампа, публікувати дописи.

Джерело: CNN

Деталі: Як повідомляє видання, публікація твиттер-аккаунту Team Trump містила відео, в якому Трамп помилково стверджує, що діти "фактично невразливі перед COVID-19".

Дослівно: "Інформація, яку містить інтерв'ю Дональда Трампа для Fox News про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу, порушує наші правила. Власник облікового запису має видалити пост, якщо хоче й надалі писати в соціальній мережі".

Що було раніше: У Facebook теж видали цю публікацію. В компанії вважають, що слова Трампа порушили правила соцмережі щодо поширення неправдивої інформації про коронавірус.

Нагадаємо:

Теми: ТрампСШАкоронавірусвибори


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