Facebook впервые удалил пост Трампа
Четверг, 6 августа 2020, 03:01
Впервые в истории соцсеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа.
Источник: The Guardian
Детали: Как сообщает издание, публикация президента США содержала видео, в котором он ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19".
В Facebook считают, что пост Трампа нарушал правила соцсети о распространении ложной информации о коронавирусе. Ранее компания подверглась резкой критике за неоднократное разрешение президенту США нарушать правила сообщества.
Дословно: "Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации".
Напомним:
- 26 мая соцсеть Twitter впервые подвергла твит президента США проверке.
- В том сообщении Трамп утверждал, что голосование по почте якобы способствует подтасовке результатов.
- Twitter классифицировал этот месседж как вводящий в заблуждение, после чего Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен побороть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США.