Facebook впервые удалил пост Трампа

Впервые в истории соцсеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа.

Источник: The Guardian

Детали: Как сообщает издание, публикация президента США содержала видео, в котором он ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19".

В Facebook считают, что пост Трампа нарушал правила соцсети о распространении ложной информации о коронавирусе. Ранее компания подверглась резкой критике за неоднократное разрешение президенту США нарушать правила сообщества.

Дословно: "Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации".

Напомним: