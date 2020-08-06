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Facebook впервые удалил пост Трампа

Четверг, 6 августа 2020, 03:01
Фото: AP/Evan Vucci

Впервые в истории соцсеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа.

Источник: The Guardian

Детали: Как сообщает издание, публикация президента США содержала видео, в котором он ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19".

В Facebook считают, что пост Трампа нарушал правила соцсети о распространении ложной информации о коронавирусе. Ранее компания подверглась резкой критике за неоднократное разрешение президенту США нарушать правила сообщества.

Дословно: "Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации".

Напомним:

Темы: СШАТрампкоронавирусвиборы


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