В Білорусі затримали керівника виборчого штабу кандидатка у президенти Світлани Тихановської Марію Мороз.

Джерело: TYT.by

Дослівно штаб: "Була затримана людьми, які представилися співробітниками МВС близько 11 ранку сьогодні при виході з литовського посольства після подачі документів на візу".

Деталі: Причина затримання і місце перебування Марії Мороз на даний момент невідомі.

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