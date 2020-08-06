В Білорусі затримали керівника штабу суперниці Лукашенка
Четвер, 6 серпня 2020, 12:41
В Білорусі затримали керівника виборчого штабу кандидатка у президенти Світлани Тихановської Марію Мороз.
Джерело: TYT.by
Дослівно штаб: "Була затримана людьми, які представилися співробітниками МВС близько 11 ранку сьогодні при виході з литовського посольства після подачі документів на візу".
Деталі: Причина затримання і місце перебування Марії Мороз на даний момент невідомі.
Передісторія:
- 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.
- Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).
- 16 липня відбулася зустріч штабів трьох опозиційних кандидатів: Світлани Тіхановської, Валерія Цепкало і Віктора Бабарико, на якій було оголошено про об'єднання зусиль.
- Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.