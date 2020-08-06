В Білорусі затримували для "профілактиної бесіди" керівника виборчого штабу кандидатка у президенти Світлани Тихановської Марію Мороз.

Джерело: TYT.by

Дослівно штаб: "Була затримана людьми, які представилися співробітниками МВС близько 11 ранку сьогодні при виході з литовського посольства після подачі документів на візу".

Деталі: О 12:45 Мороз відпустили. Як вона сама повідомила, таким чином влада проводила роз'яснювальну бесіду.

Передісторія: