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В Білорусі затримали керівника штабу суперниці Лукашенка

Четвер, 6 серпня 2020, 12:41
Світлана Тихановська

В Білорусі затримали керівника виборчого штабу кандидатка у президенти Світлани Тихановської Марію Мороз.

Джерело: TYT.by

Дослівно штаб: "Була затримана людьми, які представилися співробітниками МВС близько 11 ранку сьогодні при виході з литовського посольства після подачі документів на візу". 

Деталі: Причина затримання і місце перебування Марії Мороз на даний момент невідомі.

Передісторія: 

  • 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.
  • Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).
  • 16 липня відбулася зустріч штабів трьох опозиційних кандидатів: Світлани Тіхановської, Валерія Цепкало і Віктора Бабарико, на якій було оголошено про об'єднання зусиль.
  • Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.

Теми: БілорусьЛукашенковибори


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