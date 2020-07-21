Суперниця Лукашенка на виборах: Мої діти повернуться в Білорусь коли їхня мама стане президентом

Кандидат в президенти Білорусі, дружина політв'язня і блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, яка вивезла дітей "в одну з країн Євросоюзу" через погрози, розповіла коли вони зможуть повернутися в Білорусь.

Джерело: Tut.by, білоруська служба "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Діти дійсно в безпечному місці, Наталя (Наталя Радіна — головний редактор видання" Хартії'97" до якої за допомогою в переїзді дітей звернулася Тихановська — УП) допомогла нам це зробити".

Деталі: Світлана Тихановска та її чоловік Сергій, якого місяць тому затримали через 4 години після того, як діючий президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко розповів подробиці його затримання, виховують двох дітей - 4-річну дочку і 10-річного сина. Незабаром після затримання чоловіка Світлана Тіхановском повідомила, що їй надходять погрози на адресу її самої та її дітей.

20 липня на питання журналіста Радіо Свобода "У яку Білорусь повернуться ваші діти? Коли Білорусь стане іншою і ви привезете своїх дітей назад в країну? " Тихановська відповіла:

Пряма мова: "Після того як їх Мама виграє президентські вибори. Вони повернуться в вільну, безпечну країну".

Що передувало: 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі.

Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.

Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.

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