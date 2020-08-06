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Уряд безоплатно роздав конфіскованих левів та ведмедів

Четвер, 6 серпня 2020, 17:34

Під час засідання комісії Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Мін’юсту вирішили безоплатно передати конфіскованих диких тварин деяким організаціям.

Джерело: пресслужба Мін’юсту

Деталі: За рішенням комісії тварини безоплатно передаються:

  • Ведмідь гімалайський на прізвисько "Мальвіна" - благодійній організації "Міжнародний Благодійний фонд "Збережи дикість";
  • Ведмідь бурий на прізвисько "Балу" та ведмідь бурий на прізвисько "Тимоша" - Національному природному парку "Синевир";
  • Лев на прізвисько "Річчі", лев на прізвисько "Вітольд" та лев на прізвисько "Багіра" - благодійному фонду "Нейтон";
  • Ведмідь бурий на прізвисько "Потап", ведмідь бурий на прізвисько "Ганна" та ведмідь бурий на прізвисько "Маша" - ТОВ "Ведмежий притулок-Домажир".

Продаж на аукціоні диких тварин заборонено.

 

Що було раніше: 25 червня Кабмін дозволив безоплатно передавати конфіскованих судом тварин у притулки та інші установи для утримання.

Українська правда
Теми: Мін'юстКабінет міністріваукціон


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