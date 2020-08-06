Уряд безоплатно роздав конфіскованих левів та ведмедів
Четвер, 6 серпня 2020, 17:34
Під час засідання комісії Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Мін’юсту вирішили безоплатно передати конфіскованих диких тварин деяким організаціям.
Джерело: пресслужба Мін’юсту
Деталі: За рішенням комісії тварини безоплатно передаються:
- Ведмідь гімалайський на прізвисько "Мальвіна" - благодійній організації "Міжнародний Благодійний фонд "Збережи дикість";
- Ведмідь бурий на прізвисько "Балу" та ведмідь бурий на прізвисько "Тимоша" - Національному природному парку "Синевир";
- Лев на прізвисько "Річчі", лев на прізвисько "Вітольд" та лев на прізвисько "Багіра" - благодійному фонду "Нейтон";
- Ведмідь бурий на прізвисько "Потап", ведмідь бурий на прізвисько "Ганна" та ведмідь бурий на прізвисько "Маша" - ТОВ "Ведмежий притулок-Домажир".
Продаж на аукціоні диких тварин заборонено.
Що було раніше: 25 червня Кабмін дозволив безоплатно передавати конфіскованих судом тварин у притулки та інші установи для утримання.
Українська правда