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В Україні більше не продаватимуть конфіскованих тварин на аукціоні

Четвер, 25 червня 2020, 16:25
В Україні більше не продаватимуть конфіскованих тварин на аукціоні

Кабмін дозволив безоплатно передавати конфіскованих судом тварин у притулки та інші установи для утримання.

Джерело: пресслужба Мін’юсту

Дослівно: "Порядок (розпорядження конфіскованим майном – ред.) доповнюється положеннями, які урегульовують реалізацію тварин, які були конфісковані у господарів за рішенням суду.

Так, відтепер коти, собаки та інші домашні тварини будуть безоплатно передаватися притулкам для тварин або іншим установам для утримання тварин".

Деталі: Також не будуть виставлятися на продаж конфісковані дикі тварини. Вони безоплатно передаються притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин.

Раніше конфісковану тварину виставляли на продаж на аукціоні, як і будь-яке інше конфісковане майно. В Мін’юсті заявили, що продажу на аукціоні наразі очікували 3 лева (Річчі, Вітольд, Багіра), 6 ведмедів (Балу, Маша, Мальвіна, Ганна, Потап, Тимоша), кілька пітонів та собака.

Передісторія:

  • Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць придбала пса, якого Мінюст раніше виставив на відкриті торги на OpenMarket CETAM.
  • Це був п’ятий аукціон, на якому її виставляли з кінця 2019 року, і єдиний на якому були заявлені претенденти на її купівлю.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівМін'юст
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